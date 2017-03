Transports dans la Curiosité

publié le 08/03/2017 à 10:20

Grimpons à bord d’une voiture devenue culte, la Peugeot 404 !

Elle symbolise l’insouciance et le progrès des années 60...C’était la berline la plus vendue en France, elle concurrençait la DS, s’inspirait des belles américaines et remportait des rallyes africains, on vous raconte l’histoire de la Peugeot 404 avec Renaud Siry



Renaud Siry est le créateur du Musée de l’auto miniature, que l’on peut visiter à Nointel, dans l’Oise et est l'auteur du livre Peugeot 404 de mon enfance paru aux éditions E.T.A.I



Peugeot 404 de mon enfance

> Télécharger LA 404 Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 18:09 | Date : 07/11/2016

Au programme, un Paris-Marseille en moins de 40 mn dans un tube sur coussin d'air qui file à la vitesse du son, ça vous dit?

C'est le programme Hyperloop sur lequel des Français travaillent, et qui rappelle l'aérotrain, ce projet des années 60 sacrifié au profit du TGV…

On vous raconte l'histoire de l'aérotrain et de son inventeur, Jean Bertin avec Philippe Bertin, chef d'entreprise et fils du concepteur de l'aérotrain.

Philippe Bertin est également le président de l’association des amis de Jean Bertin

Aérotrain

> Télécharger L'AEROTRAIN Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 27:45 | Date : 04/10/2016