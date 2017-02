publié le 19/02/2017 à 10:56

Tout le monde a son mot à dire, c'est le nom de son nouveau jeu sur France 2. Manifestement, dans la réalité, c'est plus compliqué. Olivier Minne est choqué par les réactions qui font suite à son tweet destiné au chroniqueur de Touche pas à mon poste, Mathieu Delormeau. Il le supprime aussitôt. Petit rappel: le collègue de Cyril Hanouna lui avait déclaré sa flamme en direct en vantant ses qualités: "Il vit à Los Angeles, il fait de la muscu, il est cultivé, beau gosse." Et d'ajouter: "J'ai déjeuné avec lui il est très drôle, on mélangerait plein de choses, le sexe, le sport, l'humour..." Ce à quoi Olivier Minne avait répondu au second degré se sentir "flatté". Un tombereau de vulgarités s'en est suivi l'obligeant à retirer ce tweet. D'autant plus que leur dernier déjeuner date de "5 ou 6 ans", précise-t-il. (voir video ci-dessous)



Los Angeles, il nous y emmène pour d'autres raisons plus passionnantes: nous plonger dans les coulisses de l'âge d'or du cinéma américain en racontant le fabuleux destin de ce frenchie, inconnu ici mais star aux Etats-Unis, Louis Jourdan, surnommé le dernier french lover d'Hollywood. Un récit poignant, entre potins et détails ayant valeur de document. A retrouver aux éditions Séguier.



Mais Olivier Minne c'est aussi un zébulon du paf. Il sait tout faire. Même arriver torse nu pour présenter les programmes d'Antenne 2 ou se moquer en direct des chansons interprétées à l'Eurovision qu'il commentait. Retrouvez tous ces souvenirs racontés avec humour dans On fait la télé avec Eric Dussart et Jade ainsi que la réaction tranchée d'Olivier Minne sur le média-bashing ambiant, "premier pas vers la dictature" selon lui. Sans oublier tous les extraits de zapping commentés avec humeur mais toujours avec bienveillance !



Rendez-vous dès 13H30 sur RTL, 14H00 pour le replay.



Bon dimanche à l'écoute de la télé sur RTL !