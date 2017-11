Tous au cirque avec les Grosses Têtes

publié le 17/11/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui fait beaucoup pour les économies d'énergie vu qu'elle n'a pas la lumière dans toutes les pièces.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui est quand même la seule ministre des sports à avoir connu une grève de footballeurs pendant une coupe du monde.

… Roselyne Bachelot



Une Grosse Tête tellement mince que son matelas à mémoire de forme est devenu amnésique.

… Arielle Dombasle



Une Grosse Tête qui n'a pas le même nutritionniste qu'Arielle Dombasle.

… Bernard Mabille



Une Grosse Tête avec qui il n'y a pas besoin d’acheter des huitres pour espérer avoir des perles.

… Steevy Boulay



Une Grosse Tête qui publie ses petites annonces "Belge vend camion à pizzas neuf mais trop grand pour entrer dans sa cuisine"

…Laurent Baffie

Laurent Ruquier

