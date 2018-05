publié le 02/05/2018 à 09:00

Après les brigades, place aux célébrités. Une semaine après la victoire de Camille Delcroix, Top Chef propose une version inédite où les stars vont s'affronter en cuisine. Le concours culinaire de M6 invite cinq vedettes de la comédie, du sport et de la télévision à laisser exprimer leur passion pour la cuisine.



Au programme des festivités, les personnalités vont s'affronter au Trianon Palace Versailles où ils devront mettre les petits plats dans les grands pour concevoir des plats majestueux. Dans ce haut-lieu de la gastronomie française, ils évolueront dans les mêmes conditions que les candidats de Top Chef, sur des épreuves emblématiques du concours. Au fil des étapes, ces cuisiniers en herbe devront bluffer les quatre célèbres juges, Hèlene Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège, et ainsi satisfaire leurs papilles gustatives.

Au cœur de ce casting cinq étoiles, on retrouve l'ancien judoka et ex-ministre des Sports David Douillet, le comédien et humoriste Issa Doumbia ainsi que l'actrice Danièle Évenou. Ils seront face au mannequin Baptiste Giabiconi et à la blogueuse mode Caroline Receveur, qui ont déjà brillé sur le parquet de Danse avec les Stars.



Au terme de cette unique soirée de compétition, seul l'un d'entre eux pourra remporter la première édition de Top Chef, les stars aux fourneaux.