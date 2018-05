"Top Chef, les stars aux fourneaux" : ce qu'il faut savoir de l'émission spéciale

publié le 02/05/2018 à 14:02

Au tour des célébrités de faire chauffer les casseroles. Une semaine après la fin de la neuvième édition, Top Chef se décline dans une version inédite : Les Stars aux fourneaux.

Une unique émission diffusée ce mercredi 2 mai sur M6, où cinq personnalités passionnées de cuisine vont s'affronter dans diverses épreuves au Trianon Palace Versailles.



Place au menu de cette émission spéciale. En entrée, les cinq passionnés de cuisine vont confectionner un plat qui reflète leur histoire et leurs souvenirs. Une étape cruciale où chaque candidat sera évalué par Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège. Après cette première manche, chacun des quatre juges devra choisir sans consultation le plat qu'il a préféré et sera associé à la vedette qui l'a préparé. Le chef aura alors la lourde tâche de mener son poulain à la victoire. Le dernier candidat qui n'a pas été choisi sera éliminé.

En guise de plat de résistance, les quatre cuisiniers en herbe seront séparés et s'affronteront en duel. Dans un premier temps, deux candidats auront pour mission de revisiter le bœuf-carotte, puis deux autres concurrents devront sublimer une simple pomme en un met gastronomique. À la fin de chaque joute culinaire, une célébrité sera éliminée.

Pour clôturer le concours, rien de tel qu'un dessert pour éveiller l'imagination des deux finalistes. Ils devront en effet concevoir un entremet à base de légume. Une épreuve déterminante puisqu'une seule personnalité remportera la première édition de ce Top Chef 100% VIP.

Comédiens, mannequins et sportifs au casting

Pour cette compétition inédite, le concours gastronomique de M6 accueille cinq célébrités passionnés de cuisine. Parmi ces stars de la comédie, du sport et de la télévision, trois hommes et deux femmes.



On retrouve l'ancien judoka et ex-ministre des Sports David Douillet, le comédien et humoriste Issa Doumbia ainsi que l'actrice Danièle Évenou. Ils seront face au mannequin Baptiste Giabiconi et à la blogueuse mode Caroline Receveur, anciennes gloires du parquet de Danse avec les Stars. À eux de manier l'art culinaire à la perfection pour impressionner les juges.