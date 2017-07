Tomates et scoutisme dans La Curiosité

publié le 28/07/2017 à 12:00

Première partie : Les scouts sont-ils toujours prêts ?

Vous les avez peut-être aperçu sur les routes de France ou vos petits-enfants font peut-être leur premier camp d’été et vous vous demandez mais qui sont les Scouts ? Que font-ils ? Quelles sont leurs valeurs et leur histoire ?

Benoit Vandeputte aumônier général des Scouts et Guides de France nous raconte le scoutisme !



Benoît Vandeputte est l'auteur du livre Mon ABC du scoutisme paru aux éditions du Cerf



Mon ABC du scoutisme

2ème partie : Tomates en folie

Saviez-vous qu'il existe plus de 10 000 variétés de tomates ? Que les français en consomment 12kg par personne et par an ? Qu'il existe un Festival de la Tomate ?

Vous voulez connaître tous les secrets des tétons de Vénus, des Roses de Berne, de la glasnost ou du petit Moineau ? Le Prince Jardinier vous raconte tout !

Louis-Albert de Broglie, surnommé le Prince Jardinier, fondateur de la marque éponyme et des éditions Deyrolle, est l'auteur des livres Leçons de chose I et II Les tomates du prince Jardinier.



les tomates du prince Jardinier et les leçons de choses I et II