Titoff sur "Danse avec les stars": "Halte au snobisme!"

Titoff garde un excellent souvenir de son passage à Danse avec les stars et confesse être très fier d'avoir participé à cette émission. Un programme qui lui a beaucoup apporté et que l’humoriste défend encore aujourd’hui, notamment quand ses détracteurs l’attaquent sur la qualité du casting: « On est en France, si Tal, Shy’m ou M. Pokora ne sont pas des stars, alors je ne comprends pas… » Et de poursuivre: « L’esprit français est très réticent. Plein de gens ne veulent pas faire de promo. Ils se prennent pour qui ? Il y a plein d’acteurs que les français ne connaissent pas. Je pense qu’il y a un mauvais état d’esprit et que les gens ne sont pas assez généreux. Je pense que c’est du snobisme. » conclut-il.



Petite respiration en ce jour d’élections. Après ou avant d’avoir voté, un brin d’humour et de bonne humeur grâce à Titoff qui parle des programmes télé de la semaine à venir au micro de Jade et d’Eric Dussart à 13H30 dans On fait la télé sur RTL. Dès 14H, le replay.

