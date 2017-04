Titoff: "J'ai fait une erreur en quittant Ardisson"

publié le 22/04/2017 à 12:34

En télé, Christophe Junca, alias Titoff, a été fan de "Candy", "Ally Mac Beal", de "Sex and the City".

Il culpabilisait car il savait que "c’était pour les filles". Il est comme ça, entier. Fan de Bruce Lee, du "Canal football club", et en même temps adepte de "Dallas" ou de Jenifer. C'est un touche à tout. Scène, cinéma, radio, télévision, une gourmandise artistique qui l'a parfois conduit à des choix qu'il regrette encore aujourd'hui: "J'ai fait une belle erreur. A l'époque j'étais sollicité par le cinéma. Et j'ai dit à Thierry Ardisson et Catherine Barma que j'arrêtais Tout le monde en parle. J'aurais dû continuer, et lui cela l'avait énervé d'ailleurs." Et de conclure: "C'était idiot, j'aurais dû continuer. Ça m'a servi de leçon, aujourd'hui je vais là où j'ai envie d'aller. Je ne fais plus de calcul de carrière" (voir video)



