Télémédecine et animaux sauvages

Qu'est-ce que la télémédecine ? Certains d’entre vous ont des applications sur leur smartphones qui permettent de vérifier le poids, le nombre de pas quotidiens, la qualité du sommeil,… la télémédecine c’est un cran au dessus, plus sérieux, plus personnalisé, on vous raconte les prémisses de cette révolution avec le docteur Martine Perez.

Connaissez-vous la vie sauvage à Paris ? Avec les 3000 espèces d’animaux qui peuplent la Capitale, vous allez être étonnés : des faucons, des oies cendrées, des renards, des ragondins, des vers à soie, des poissons géants et pas que… ! Avec Frédéric Fougea le réalisateur du film Paris, la plus belle ville du Monde.