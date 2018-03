Tatouage et Sissi dans La Curiosité

publié le 08/03/2018 à 13:00

Première partie : Tout sur le tatouage

Avec le célèbre tatoueur Tin-tin on découvre l’univers du tatouage. Depuis quand les hommes se tatouent le corps ? Avec quelles techniques ? Le tatouage connait un véritable engouement aujourd’hui, quels sont les tatouages les plus demandés ? Les plus extraordinaires ?





à lire : Mondial du tatouage paru chez Hachette

à voir : le Mondial du Tatouage du 9 au 11 mars à la Grande Halle de la Villette de Paris

Mondial-du-tatouage

Deuxième partie : Portrait de l'Impératrice Sissi

En 1898, Sissi était assassinée à Genève par un anarchiste italien. Depuis, l'impératrice d'Autriche et reine de Hongrie est devenue un mythe. Souveraine à la beauté légendaire, fantasque et solitaire, elle a inspiré peintres, poètes, psychanalystes, cinéastes. On vous raconte son histoire avec l’historien Jean des Cars.

à lire : Sissi, aussi libre que le vent publié aux éditions Gründ/Perrin,



Sissi, aussi libre que le vent





à lire : François-Joseph et Sissi paru aux éditions Perrin



François-Joseph et Sissi