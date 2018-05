Sylvie Testud dans A La Bonne Heure

publié le 28/05/2018 à 12:30

C'est son premier biopic ! L'acteur Stanley Tucci vient de réaliser The final portrait, sur la vie d'Alberto Giacometti, le célèbre sculpteur suisse. Le film raconte la dernière rencontre entre l'artiste et James Lord, un jeune et riche américain avec lequel il s’est lié d’amitié pendant ses voyages réguliers à Paris. Le metteur en scène a notamment fait appel à deux actrices françaises pour les rôles féminins : Sylvie Testud qui interprète la femme du sculpteur, et Clémence Poésy. Le film sortira en salles le 6 juin prochain.

"The final portrait" de Stanley Tucci avec Sylvie Testud

L'histoire : Paris, 1964, Alberto Giacometti, un des plus grands maîtres de l'art du XXème siècle, invite son ami, l’écrivain américain James Lord, à poser pour un portrait. Flatté et intrigué, James accepte. Cela ne devait prendre que quelques jours mais c'était sans compter sur le perfectionnisme et l'exigence du processus artistique de Giacometti…

> "The final portrait" - Bande-annonce

