Survivants et variétés dans la Curiosité

REPLAY - Histoires de survivants et les émissions de variétés. La Curiosité Est Un Vilain Défaut du 5 février 2017.

par Coralie Lutinier publié le 05/02/2017 à 12:00

La Curiosité Est Un Vilain Défaut accompagne aussi vos week-ends !

Retrouvez Sidonie Bonnec et Thomas Hugues le samedi et le dimanche de 14h à 15h.



Seriez-vous prêt à dévorer votre camarade ou à vous couper le bras avec un canif pour survivre ?

Certains l'ont fait pour échapper à la mort dans les conditions les plus extrêmes … Ces destins vous sont racontés par l'aventurier, écrivain, photographe Eric Milet.

Eric Milet est l'auteur de Survivre : témoignages publié chez Omnibus

Survivre

Maritie et Gilbert Carpentier, un couple de télévision,des producteurs qui ont créé les plus belles émissions de variétés à la Française, on découvre leur histoire grâce à l'animateur Jérôme Anthony.

Jérôme Anthony est l'auteur du livre Maritie & Gilbert Carpentier ou l'âge d'or des variétés publié aux éditions du Chêne.