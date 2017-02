Superstitions dans la Curiosité

D'où viennent nos superstitions, ceux qui ont renoncé au pouvoir et les plantes de votre quotidien.

La Curiosité Est Un Vilain du 1er février 2017.

Crédit : DR Le trèfle à quatre feuilles, un autre symbole synonyme de chance.

par Coralie Lutinier publié le 01/02/2017 à 18:00

D'où viennent nos superstitions ?

Ne pas passer sous une échelle, ne pas croiser un chat noir, cueillir des trèfles à 4 feuilles, jouer au loto les vendredis 13...D’où viennent les superstitions? Quelle place prennent-elles dans nos sociétés modernes ?

On répond à ces questions avec Marie-Agnès Moller auteure du livre Qui a peur des chats noirs ? La vérité sur les superstitions aux éditions le Texte Vivant.

Ceux qui ont renoncé au pouvoir

C’était le 1er décembre, il y a deux mois…François Hollande annonçait qu’il ne briguerait pas un second mandat…il n’était pas le premier à renoncer, nous vous racontons l’histoire de ces hommes de pouvoir qui ont choisi de quitter le pouvoir, un Roi, Edouard VIII, un Pape, Benoit XVI, un ministre, Jacques Delors, et beaucoup d’autres, dont les histoires nous sont racontées par Olivier Coquard.



Retrouvez le dossier Ceux qui ont renoncé au pouvoir dans le magazine Historia, en partenariat avec RTL.



Les plantes de notre quotidien

Un autre regard sur nos villes, l’acier, le bitume, la circulation, la pollution qui n’empêchent pas la nature de pousser et de nous émerveiller : Des coquelicots, des pensées, des tulipes mais aussi des chênes et des platanes, du lierre grimpant...

Partons à l'aventure avec Nathalie Machon enseignante chercheuse au Muséum national d’Histoire Naturelle et Éric Motard botaniste à l’Université Paris VII – Denis Diderot. Ils sont les auteurs du livre Ca pousse près de chez vous paru aux éditions Le Passage.

