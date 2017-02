Stéphane Marie est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 10/02/2017 à 11:00

Dans Du potager à l'assiette, le jardnier Stéphane Marie dévoile ses secrets pour choisir ses légumes, les planter protéger et récolter avant de les transformer en délicieux plats. Une halte, sous forme de fiche (70 au total), auprès de chaque légume cultivé à La Maubrairie pour en connaître les exigences mais aussi l’histoire. Si vous êtes néophytes, pas de panique ! Vous trouverez des conseils pour oser vous lancer sans complexe dans l’aventure.

"Du potager à l'assiette" de Stéphane Marie (éditions du Chène)

Enfin, Stéphane Marie convie le lecteur dans sa cuisine pour partager des moments d’amitié autour du fourneau et à sa table ! L’histoire débute au potager. Enfant, le jardinier de Silence, ça pousse ! passe de longues heures dans le potager familial. De cette époque, il conserve le souvenir des gestes, de l’ordonnancement des parcelles de légumes, des coups de main qui s’échangeaient pour retourner la terre, ramasser, déterrer, cueillir… Et aussi, de toutes ces conversations alimentées par le potager autour de repas où s’exprimait le vrai goût des légumes.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot