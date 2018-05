Stéphane Bern, le spécialiste des têtes couronnées qui déteste les mariages

publié le 31/05/2018 à 20:30

Stéphane Bern s'est toujours cherché un toit, un endroit pour dire "je suis d'ici". Aujourd'hui, il est l'heureux propriétaire d'un ancien collège royal dans le Perche. Une ruine qu'il a converti en musée, en hypothéquant son appartement de Pigalle.



Cette passion lui vient de l'enfance. Dans la 404 familiale, à chaque panneau "monument historique", il hurle pour que son père s'arrête. "Chez mes parents, dit-il, c'était le contraire, il fallait toujours faire du passé table rase". Le père est juif, la moitié de la famille a disparu dans les camps, mais on n'en parle pas. Ce père ne veut pas de patrimoine, il ne possède rien.

À l'époque, les seuls qui ont une maison, ce sont les grands-parents au Luxembourg. C'est là que Stéphane Bern va trouver refuge. Il y trouve même une deuxième famille : la famille royale, qu'il découvre avec ravissement. Lui qui vit une enfance corseté. Éducation stricte, tendresse minimum, quelques gifles maternelles pour faire entrer les leçons. Il se rêve une vie baroque.

J'ai dû construire ma famille car la mienne ne me comprenait pas Stéphane Bern





On le dit bizarre. On plaisante même : "C'est pas possible, il a été échangé à la naissance". "J'ai dû construire ma famille car la mienne ne me comprenait pas", dit-il. Il faut bien soigner ses névroses. C'est ainsi qu'il devient monarchiste, assistant du comte de Paris, et spécialiste des têtes couronnées au Figaro, sur TF1 avec Saga. Puis dans les Secrets d'Histoire de France 2.



Ça lui vaudra bien des critiques. Stéphane Bern le réactionnaire, porteur d'un roman national où seuls comptent les monarques. Stéphane Bern l'imposteur, histrion mais pas historien. Il encaisse. "Je suis un conteur, explique-t-il, un passeur d'histoire".

Éternel gentil en quête d'approbation

Tout ce qui compte, c'est qu'on l'aime. C'est son moteur, sa petite faiblesse. C'est pour ça qu'il bosse comme un damné. Il se souvient sans doute de ce petit gros à lunette qui n'avait pas de câlin tant qu'il n'avait pas fini son travail. Lui, il avait déjà cette heureuse nature nourrie d'impertinence et d'autodérision.



Longtemps il a été partagé entre le désir de plaire et celui d'être lui-même. Aujourd'hui, il ne choisit plus. Les deux sinon rien. Il s'accepte et se fait accepter tel qu'il est. Éternel gentil en quête d'approbation, Lou Ravi exaspérant, spécialiste de l'étiquette détestant qu'on lui en colle.



Aujourd'hui, il n'a plus peur de décevoir sa mère et pose en Une de Paris Match avec son compagnon. Mais il n'y aura pas d'enfant, même pas de mariage. "La fête que je déteste le plus au monde", dit celui qui commente, partout, toutes les noces princières de la planète.