Stéphane Bern, adepte du rap US

publié le 30/09/2016 à 11:11

Récemment, Stéphane Bern a répondu aux "J’avoue j’aime / j’avoue, je n’aime pas" du Parisien Magazine. Voici un extrait de l’article :

Que Stéphane Bern adore la série sur l’aristocratie Downton Abbey, pas étonnant, mais qu’il raffole du rap américain, voilà qui l’est plus.



"J'avoue, j'aime... Le rap américain. P. Diddy, Kanye West, 50 Cent… Les gens ne s’imaginent pas que je puisse les apprécier et, pourtant, ils me fascinent. Dans leurs chansons, ils dénoncent la société de consommation et le fric. Mais s’affichent avec des voitures de luxe et des chaînes en or. Ce n’est pas mon univers, mais j’aime ce paradoxe." Stéphane Bern, dans le "Parisien Magazine" Partager la citation





Il n’en fallait pas plus pour inspirer Régis Mailhot pour son feuilleton du lundi et du vendredi 12h05 dans A La Bonne Heure sur RTL ! Il a imaginé Stéphane… en rappeur. Attention les yeux (et les oreilles), voici Bernie B !

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "Citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire".



Régis Mailhot et son nouveau spectacle, "Citoyen"

Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France et sera notamment sur la scène de l'Alhambra le 29 novembre prochain.