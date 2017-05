Steevy se la joue Columbo !

publié le 24/05/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui n'a pas attendu la chute du Mur de Berlin pour être à l'Ouest.

…Chantal Ladesou



Une Grosse Tête à qui on peut dire ce qu'on veut, ça lui fait deux belles jambes.

… Karine Le Marchand



Une Grosse Tête toujours prêt à jumeler Vannes avec Montcu(q).

…Laurent Baffie



Une Grosse Tête qui vient du Mans mais qui est tellement plus malin que tel manceau.

…Steevy Boulay



Une Grosse Tête dont le pire cauchemar aurait été d'être le soldat inconnu.

… Pierre Benichou



Une Grosse Tête qui pêche le bar et qui attrape des verres.

… Jean-Jacques Peroni





