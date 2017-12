Stars 80 et science dans La Curiosité

publié le 04/12/2017 à 13:13

Première partie : Les coulisses de Stars 80

à l’occasion du 10ème anniversaire de la tournée Star 80, on découvre les coulisses d'une tournée devenue culte avec le créateur du show : Olivier Kaefer.

à lire : Mes étoiles 1980 publié chez Pygmalion.



Mes étoiles 1980

Deuxième partie : Anecdotes scientifiques

Pourquoi les animaux verts ne sont pas verts ? Pourquoi plus une piscine sent le chlore, plus vous nagez dans de l’urine ? Pourquoi on n’est pas en 2017 mais en 12017 ?

Et pourquoi notre corps est composé d’anciennes étoiles ?

Le journaliste Frede Royer nous fait faire le plein d’anecdotes savantes pour frimer en société !

à lire : 50 drôles d'anecdotes savantes pour estomaquer ceux qui la ramènent trop paru chez First éditions



50 drôles d'anecdotes savantes pour estomaquer ceux qui la ramènent trop