Spéciale chefs dans A La Bonne Heure

publié le 22/12/2017 à 12:30

Guillaume Gomez, Meilleur Ouvrier de France et Chef des cuisines du Palais de l'Elysée, est un fervent défenseur de la Gastronomie Française et de son rayonnement dans le monde. Il publie Cuisine, leçons en pas à pas (Chêne), un ouvrage illustré dont le but est de transmettre à tous la spécificité, la créativité et l’excellence de la cuisine française.

"Cuisine, leçon en pas à pas" de Guillaume Gomez (Chêne)

Dans ce livre de référence de la cuisine française, Guillaume Gomez s’attache pour chaque recette, accessibles à tous, à transmettre son savoir-faire, ses conseils avisés, ses trucs et astuces, pour maîtriser parfaitement toutes les techniques et réaliser des plats généreux et savoureux aux noms d’antan : velouté Dubarry, coulibiac de saumon, pot-au-feu "grand classique", blanquette de veau à l’ancienne, chou farci, pommes moulées Élysée ou soufflé meringué à l’orange. Passion, transmission et créativité sont les maîtres-mots de cet ouvrage attrayant et actuel, qui permettra à chaque cuisinier, amateur ou professionnel, de découvrir la technique "qui fonctionne", pour cuisiner comme un chef.

Sorti en octobre 2017, Cuisine, Leçons en pas à pas, préfacé par Paul Bocuse et Joël Robuchon, a déjà reçu trois récompenses littéraires : le Prix Archestrate du Livre de Gastronomie, le Prix de la Transmission du CFA Médéric et le premier Grand Prix de l’Académie Nationale de Cuisine.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.