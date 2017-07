Souvenirs de campings de Laurent Ruquier dans les Grosses Têtes

Best of 23.07.17

publié le 23/07/2017 à 18:00

Pierre Bénichou vient de sortir un livre, il va faire des signatures dans les salons avec Isabelle Mergault. Bénichou demande aux Grosses Têtes d'acheter des livres, il n'en a vendu que quatre. Bénichou est édité chez Grasset, Mabille va en sortir un chez grassouillet.

Humour, culture, c'est ainsi que se définie Isabelle Mergault, en répondant a une question après avoir déliré sur l'énoncé.

Laurent Ruquier a fait du camping. C'était la première fois qu'il sortait du Havre, c'était à Fiquefleur dans l'Eure. Ca l'a guéri du camping et cela entraîne une improvisation de Christophe Beaugrand sur l'air de New York New York. Puis c'est Chantal Ladesou qui interprète à sa façon New York New York. C'est la chanson préférée de Christine Bravo.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

Un couple pratiquant le camping (illustration) Crédit : AFP/Archives, Mychèle DANIAU