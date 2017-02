Souffleur du RAID et Las Vegas dans la Curiosité

Secrets d'un souffleur du RAID et histoire de Las Vegas. La Curiosité Est Un Vilain Défaut du 4 février 2017.

Crédit : SIPA Policier du RAID (Illustration)

par Coralie Lutinier publié le 04/02/2017 à 12:00

à l'occasion de la sortie de Raid dingue de Dany Boon, nous avons eu envie d'en savoir plus sur le travail des policiers d'élite du RAID. Qui sont-ils? Comment négocient-ils avec des preneurs d'otages? Pour répondre à ces questions nous recevons Danielle Thiery et Christophe Baroche, auteurs du livre Le souffleur paru chez Mareuil éditions.

Le souffleur

On vous emmène dans la ville du péché et du mariage, des jeux et du spectacle, de l’argent et… des dettes forcément ! Nous partons à Las Vegas pour vous raconter comment la ville a été édifiée et comment elle tient toujours debout avec pour guide Mister Routard : Philippe Gloaguen !