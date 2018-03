Sorcières dans La Curiosité

publié le 31/10/2016 à 18:03

Les sorcières

Ce soir c’est Halloween, et vous croiserez sûrement une sorcière… enfin un enfant ou un adulte déguisé en sorcière… On s’en amuse aujourd’hui pourtant des milliers de femmes ont été torturées pendant des siècles en France, on les accusait de sorcellerie.

Jean-Marie Bretagne, chef du service culture-histoire du magazine Ça m’intéresse vous raconte leur histoire.

ça m'intéresse novembre 2016

L'ADN

L’ADN c’est un mot que l’on entend de plus en plus souvent dans l’actualité scientifique et médicale, mais que veut-il dire ?

Que changent les découvertes récentes en matière d’ADN ?

Vont-elles vraiment révolutionner la médecine et la longévité humaine ?

On répond à toutes ces questions avec Pierre Darlu, directeur de recherche au CNRS et auteur du livre Origines : l’ADN a-t-il réponse à tout paru aux éditions du Pommier.

Origines l'ADN a-t-il réponse à tout

Cyrano De Bergerac

à l’occasion du grand succès de la pièce d'Alexis Michalik : Edmondau théâtre du palais Royal à Paris, on vous raconte l’histoire du vrai Edmond Rostand et de la pièce la plus jouée en France, Cyrano de Bergerac…

Pour nous raconter Edmond Rostand et Cyrano de Bergerac, nous recevons Thomas Sertillanges, comédien, animateur radio et grand amoureux de Cyrano, créateur du site de référence, www.cyranodebergerac.fr



Edmond