SNCF et Jules Verne dans La Curiosité

publié le 07/03/2018 à 11:57

Première partie : L'histoire de la SNCF

Quand est née la SNCF ? Le 1er septembre 1937 alors que le front populaire est au pouvoir, est créée la Société nationale des chemins de fer (c'est-à-dire la SNCF), constituée le 31 août par un décret-loi. Jusque-là, les chemins de fer français étaient en effet gérés par l’État, mais aussi par plusieurs compagnies privées.

On vous raconte l’épopée SNCF avec l’historien des chemins de fer français,Clive Lamming.



à lire : Patrimoine ferroviaire paru aux éditions du patrimoine, Monum



Patrimoine ferroviaire

Deuxième partie : Portrait de Jules Verne

Jules Verne fêterait en 2018 ses 190 ans. Son œuvre est populaire dans le monde entier et vient au deuxième rang des auteurs les plus traduits en langue étrangère après Agatha Christie.

On vous raconte son histoire avec l'historien spécialiste de Jules Verne,Daniel Compère.

à lire : l'article Jules Verne et le merveilleux scientifique dans le magazine Historia, en partenariat avec RTL.



Historia