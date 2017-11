Shy'M dans A La Bonne Heure

publié le 08/11/2017 à 12:30

Nouvelle Star innove pour son grand retour sur M6 ! Diffusée depuis le 1er novembre dernier, l'émission revient avec une nouvelle mécanique, un nouvel habillage mais aussi une nouvelle animatrice inattendue, Shy'm ! Pour ce qui est du jury, cette année, il est composé de Cœur de Pirate, Benjamin Biolay, Nathalie Noennec et Dany Synthé.



Emission mythique et populaire, Nouvelle Star a permis de révéler depuis 2003 de nombreux artistes singuliers comme Julien Doré, Camélia Jordana, Amel Bent ou encore Christophe Willem. Alors, qui sera la Nouvelle Star 2017 ?

Shy'm et le jury de la Nouvelle Star

Cette année, un pré-casting géant a eu lieu au cours duquel les candidats souhaitant participer à l’émission étaient invités à faire parvenir à la production une vidéo. Un total de 17 000 candidatures a été recensé, parmi lesquelles 300 seulement ont été retenues. Cette sélection exigeante, associée à la possibilité pour les candidats de se faire accompagner d’un musicien et d’un son studio dès les castings, a déjà permis d’assister à d’incroyables performances vocales et scéniques dès la première émission !



Nouvel enjeu incontournable, le "STARPASS" permet cette année au jury de propulser dès les castings jusqu’à 5 talents "coup de cœur" parmi les 15 derniers candidats. Positionnés sous la table, quatre petits boutons permet aux jurés de manifester ce coup de cœur lors d’une prestation. Mais pour décrocher ce précieux césame, il faut tous les convaincre !



A partir du 29 novembre, de nouvelles épreuves viendront pimenter la très redoutée étape du Théâtre, qui se déroulera pour la première fois dans une salle de concert, et pas des moindres : l'Élysée Montmartre.



Enfin, les primes en public, à la majestueuse Cité du Cinéma, seront marqués par une nouvelle mécanique qui verra les pouvoirs des jurés décuplés.



Des castings à la grande finale, cette nouvelle Nouvelle Star revient transformée pour d’incroyables moments de musique, de surprise et d’émotion !

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

