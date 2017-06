Sharleen Spiteri dans A La Bonne Heure

publié le 30/06/2017 à 12:30

Elle est le membre iconique d'un groupe mythique qui a vendu 40 millions de disques dans le monde ! Sharleen Spiteri, la chanteuse de Texas, est de retour avec Jump on board, son neuvième album studio.

Après le succès de The Conversation en 2013 cumulant plus de 150 000 albums vendus en France, Sharleen Spiteri et sa bande sont de retour ! Texas est un groupe à la longévité rare avec des hits de référence comme I Don't Want a Lover, Say What You Want, Black Eyed Boy, Summer Son et bien d'autres encore. Le groupe écossai nous prouve à nouveau leur talent avec leur premier single Let's work it out, un tube pop, mélodieux et totalement addictif comme Texas en a le secret.

Ce nouvel album Jump On Board est écrit et produit par Johnny McElhone et Sharleen Spiteri entre Londres et Glasgow, et mixé par Craig Silvey (Arcade Fire, Florence & The Machine, Noel Gallagher). En 2017, Texas n'a jamais semblé aussi vivant : "Nous nous sentons revigorés", dit Sharleen avec un sourire. "Nous avons assurément passé un super moment à faire ce disque. Il est temps de se lâcher, c'est comme un nouveau départ. C'est un nouveau chapitre de notre histoire. Et nous l'adorons." Nul doute que ce nouvel opus viendra s'inscrire comme un classique du catalogue de ce groupe mythique !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart , Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.



Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



