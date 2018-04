publié le 05/04/2018 à 17:29

"Je suis toujours en rémission." Shannen Doherty, la star révélée dans les séries Beverly Hills et Charmed, n'a pas voulu inquiéter ses fans malgré de mauvais résultats médicaux. L'actrice que se bat depuis 2015 contre un cancer du sein a reçu une analyse médicale qui a éveillé en elle un certain degré d'anxiété : certains marqueurs liés à une tumeur étaient en hausse.



"Cependant, mon 'PET scan' [tomographie par émission de positrons soit une technique d'imagerie capable de détecter des tumeurs cancéreuses, ndlr] est négatif donc je suis toujours en rémission", a précisé Shannen Doherty dans une vidéo postée sur son compte Instagram.

"J'imagine que je serai toujours inquiète, continue-t-elle dans un texte accompagnant sa vidéo. Le cancer est une bête que change les gens qu'elle touche. Mais ce cancer m'a fait changé d'une très belle façon (...). Je partage mon expérience pour accompagner, ouvrir les esprits et, je l'espère, encourager celles et ceux qui ont un cancer à rester positif. Beaucoup d'entre vous m'ont aidé avec vos mots vos prières et votre assistance. J'espère vous aider moi aussi à mon tour".

L'actrice travaille en ce moment sur le projet Heathers de la Paramount qui ambitionne de porter une nouvelle fois à l'écran le film Fatal Games de 1988 dans lequel elle tenait le rôle d'Heather Duke, lycéenne riche et arrogante, au côté d'une certaine Winona Ryder. Un reboot repoussé après la fusillade de Parkland en février 2018.