Sexe, voix et Mésopotamie dans la Curiosité

publié le 06/03/2017



La Curiosité Est Un Vilain Défaut est en vacances cette semaine !

Retrouvez les meilleurs moments dé l'émission tout au long de la semaine.



Ce soir, Sidonie Bonnec et Thomas Hugues vous proposent de découvrir ou redécouvrir :

Le sexe au Japon

Incroyable mais vrai : au Japon, 44% des moins de 35 ans n’ont jamais eu de relations sexuelles !

Qui sont-ils, des déçus de l’amour ? Pourquoi la société japonaise est-elle particulièrement touchée ? L’environnement professionnel joue-t-il un rôle ? Love dolls, casque de réalité virtuelle, Guillaume d’Alessandro journaliste pour le magazine We demain a enquêté sur ce phénomène.

Les voix de notre quotidien

Vous ne connaissez pas forcément leurs noms, mais vous connaissez leurs voix.

Des comédiens qui doublent les acteurs étrangers, et que l'on retrouve aussi dans notre quotidien, dans les pubs, ou à la radio…

On vous raconte leur histoire avec Virginie Bodin, l'une des voix de RTL, mais aussi de nombreuses pubs ou bandes annonces, notamment sur TF1 et Alain Dorval, la voix de Sylvester Stallone.



L'histoire commence en Mésopotamie

C’est une région du monde aujourd’hui synonyme de guerre et d’horreur, en Syrie, en Irak…Il y a 5 000 ans, c’était pourtant le berceau de la civilisation : l’écriture, la comptabilité, les premières villes, l’astronomie ont vu le jour en Mésopotamie....On vous emmène visiter le berceau de nos civilisations avec Ariane Thomas.