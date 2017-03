Sexe dans la Curiosité

publié le 08/03/2017 à 10:24

Plus de 100 milliards de vidéos pornographiques sont regardées dans le monde...Comment le business du porno met en danger des millions de femmes ? Comment ce business du porno abîme les consommateurs de plus en plus jeunes ?

La réalisatrice Ovidie vous révèle les dessous d’un business tentaculaire, gigantesque, celui du porno et ses milliards de vidéos tournées à prix cassé et diffusés sur des site internet pas toujours légaux.

Pornocratie, les nouvelles multinationales du sexe c’est le titre du documentaire de la réalisatrice Ovidie

L'impact de la pornographie sur la vision de la sexualité chez les jeunes

> Télécharger OVIDIE ET LA PORNOCRATIE Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 29:38 | Date : 17/01/2017

Les salopes de l’histoire ! Des femmes qui ont assumé leur beauté, leur pouvoir de séduction, leur infidélité, leur ambition, leur gourmandise pour le sexe et les hommes.

Cléopâtre, La Reine Margot, Joséphine de Beauharnais et encore Catherine II de Russie, portraits de femmes libres et passionnées par Agnès Grossman.



Agnès Grossman est l'auteure du livre Les salopes de l'Histoire paru chez Acropole

Les salopes de l'Histoire

> Télécharger LES SALOPES DE L'HISTOIRE Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 26:55 | Date : 06/01/2017