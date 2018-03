Séismes et John Travolta dans La Curiosité

publié le 29/09/2017 à 13:36

Première partie : Un séisme peut-il se produire en France

C'était dans la nuit de mercredi à jeudi, au sud de Rennes, un séisme d'une magnitude de 3,9 sur l'échelle de Richter…mais pourquoi la terre tremble? Une secousse majeure et mortelle comme celle qui vient de frapper le Mexique est-elle possible en France? On répond à ces questions tout de suite avec Audrey Boehly, journaliste au magazine Ça m'intéresse.



Cet article signé Alice Bomboy est à lire dans le Ça m'intéresse d'octobre, en partenariat avec RTL

Deuxième partie : portrait de John Travolta

Il y a 40 ans, le public découvre John Travolta dans Grease, il a 23 ans et porte le perfecto, la banane et il est coool ! Comment tout a commencé ? Récit avec Vincent Perrot.