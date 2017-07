Séance de cris de Tarzan dans les Grosses Têtes

publié le 04/07/2017 à 18:01



Arielle Dombasle parle banlieue "Eh bouffon !". Laurent Ruquier déclame un poème du 16ème siècle et dès que c'est de la culture pure, les Grosses Têtes calent et les auditeurs gagnent 300 euros. Une question sur des femmes de footballeurs entraîne quelques commentaires peu charitables, même en présence de Karine Le Marchand. On apprend que Steevy aime les poules, mais les vraies à plumes, elles sont à la ferme et elles pondent. Petite séance de chirurgie esthétique, et celui qui explique comment ça se passe chez le chirurgien, c'est Jean-Pierre Coffe.



Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances.



Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes taquinent Jean-Pierre Coffe Crédit : dailymotion