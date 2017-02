Sciences physiques et Milliardaire dans la Curiosité

publié le 12/02/2017 à 12:00





Pourquoi l'eau coule toujours le long de la théière et pas dans la tasse ? Pourquoi les oiseaux sur les lignes à haute tension ne sont pas électrocutés ? Pourquoi certaine bières moussent plus que d'autres ? Pourquoi le chat retombe toujours sur ses pattes ? Ces phénomènes scientifiques joyeux, drôles et curieux nous sont expliqués par deux professeurs de physique : Jean-Michel Courty et Edouard Kierlik.

Jean-Michel Courty et Edouard Kierlik sont les auteurs du livre En avant la physique, 42 phénomènes du quotidien déchiffrés publié chez Belin.

C'est l'histoire incroyable d'un milliardaire Français. Un homme parti de Toulouse, pour conquérir la Cour du Roi Soleil, financer ses guerres et devenir tellement riche qu'il possédait une grande partie de l'Amérique!

Un destin extraordinaire et pourtant, son nom est inconnu aujourd'hui.

On vous fait découvrir Monsieur Antoine Crozat en compagnie de Pierre Ménard.

Pierre Ménard est l'auteur du livre Le Français qui possédait l'Amérique paru aux éditions du Cherche Midi.



