Sardines et histoires croustillantes dans la Curiosité

On les aime grillées au barbecue… A l'huile tout juste sortie de leur boite en fer blanc… Les sardines font partie de notre patrimoine ! On se passionne pour ce poisson aux incroyables vertus nutritives que l’on pêche depuis l’antiquité en France ! 38 kilos de sardines sont pêchés chaque minute en France, comment attrape-ton et conserve-t-on ce poisson délicat ?

Philippe Anginot, journaliste, écrivain… et ethno-sardinologue nous dit tout !

Philippe Anginot est l'auteur du livre La sardine paru chez Neva Editions



Louis XIV était-il homophobe ? Pourquoi Catherine de Médicis était-elle toujours escortée d’un bataillon de très jolies jeunes femmes ? Et Charlemagne, a-t-il eu des relations incestueuses avec sa sœur ?

Révélations historico-érotiques avec Alain Dag'Naud auteur du livre Les dessous de l’Histoire de France publié chez Larousse