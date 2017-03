Santé et médecine dans la Curiosité

publié le 08/03/2017 à 10:21

L’histoire des règles, des menstruations, du sang féminin...Pourquoi est-elle tabou ? Comment les religions l’ont stigmatisé et pourquoi ? Comment faisaient les femmes avant les protections hygiéniques ? Pourquoi les règles ont-elles une mauvaise image, pourquoi dit-on bêtement d’une femme qui râle : « elle doit avoir ses ragnagnas » ? Peut-être la faute à Hippocrate !

On vous raconte tout ça avec Elise Thiébaut qui publie Ceci est mon sang - Petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font aux éditions La Découverte.

> Télécharger LES REGLES | Date : 11/01/2017

L’ADN c’est un mot que l’on entend de plus en plus souvent dans l’actualité scientifique et médicale, mais que veut-il dire ?

Que changent les découvertes récentes en matière d’ADN ?

Vont-elles vraiment révolutionner la médecine et la longévité humaine ?

On répond à toutes ces questions avec Pierre Darlu, directeur de recherche au CNRS et auteur du livre Origines : l’ADN a-t-il réponse à tout paru aux éditions du Pommier.

> Télécharger L'ADN | Date : 31/10/2016