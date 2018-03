San Antonio dans La Curiosité

publié le 21/03/2018 à 14:30

Tardivement saluée par la critique, assimilée à une littérature de gare , dominée par les aventures paillardes et cocardières du commissaire San-Antonio et de ses joyeux acolytes, l’œuvre de Frédéric Dard a longtemps tardé à être reconnue comme une œuvre majeure de la littérature contemporaine. Mais, l'engouement était tel pour les aventures de San-Antonio, qu'il suscita bientôt la curiosité des critiques, des intellectuels et des universitaires, comprenant enfin que tant la drôlerie que la noirceur de ces romans cachaient aussi une vision tantôt réjouissante, tantôt féroce de la société.

Ce portrait nous est brossé par Eric Bouhier et Adeline Fleury journaliste Le Parisien Week-End.



