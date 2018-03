Salvatore Adamo dans A La Bonne Heure

publié le 20/03/2018 à 12:30

En 2016, il rendait hommage à Gilbert Bécaud dans un album intitulé L’Amour n’a jamais tort. Aujourd'hui, Salvatore Adamo est de retour dans les bacs et les plateformes de téléchargement avec Si vous saviez, son nouvel opus, qu'il a défendu sur la scène de l'Olympia il y a quelques jours.



"Si vous saviez", le 25ème album de Salvatore Adamo

Après 100 millions d'albums vendus en un peu plus d'un demi-siècle de carrière, le chanteur d'origine sicilienne publie donc Si vous saviez, son vingt-cinquième album original. Ecrit et composé par Salvatore Adamo en personne, l'interprète de Vous permettez, Monsieur ? s'est entouré de Clément Ducol (Camille, Vincent Delerm, Vianney) et Maxime Le Guil pour co-réaliser l'opus. Sorti le 16 février dernier, il a été enregistré en live avec un orchestre de quarante musiciens au studio Guillaume Tell. Si vous saviez, composé de treize chansons, comporte notamment un duo avec la chanteuse Camille.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 23 Mars à Plougonvelin

- 30 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.