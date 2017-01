Salopes, sourciers et paysans dans la Curiosité

REPLAY - Les histoires des grandes salopes de l'histoire, celles d'un sourcier et la grande aventure de la paysannerie française. La Curiosité Est Un Vilain du 6 janvier 2017.

par Caroline Dangles publié le 06/01/2017 à 22:00

Les salopes de l'histoire

Cléopâtre, Mata Hari, la reine Margot... Étaient-elles vraiment toutes des "salopes" ? Agnès Grossmann, auteure du livre "Les salopes de l'Histoire" aux éditions Acropole lève le voile sur ces femmes d'influence au rapport très décomplexé avec la sexualité.

"Les salopes de l'histoire, de Messaline à Mata Hari" de Agnès Grossmann (Acropole, 2016).

Profession : sourcier

C'est un métier fascinant. Thierry Gautier est sourcier-radiesthésiste et géobiologue depuis 35 ans. Avec une baguette, ou un pendule, il parcourt la France entière à la recherche de sources enfouies,mais aussi de trésors enfouis et parfois même des criminels…Que trouve-t-il et comment fait-il ? C'est ce qu'il nous explique dans La Curiosité.

Histoires extraordinaires de sourciers

La France paysanne

Ils ont façonné notre territoire depuis plus d’un siècle, mais qui sont les paysans Français ? Comment vivaient-ils dans les années 30 et 40 ? Pourquoi les années 50 marquent-elles le virage le plus important ?

On répond à toutes ces questions avec notre invité l’historien Eric Alary auteur du livre La France paysanne paru aux éditions Métive.