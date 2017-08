Sainte Hélène et les serpents dans la Curiosité

publié le 22/08/2017 à 12:00

Première partie : Le gardien de Sainte Hélène

On vous emmène au cœur de l’Atlantique, sur une île mythique qui a marqué notre Histoire : l’île de Sainte-Hélène.

Terre d’exil de Napoléon 1er, on vous fait découvrir son patrimoine historique, ses habitants et leur quotidien du bout du monde en compagnie de Michel Dancoisne-Martineau, conservateur des domaines Français de Sainte-Hélène et consul honoraire de France depuis 1987.

Michel Dancoisne-Martineau est l'auteur du livre Je suis le gardien du tombeau vide publié aux éditions Flammarion

Je suis le gardien du tombeau vide

2ème partie : Les serpents

On va se glisser dans la peau des serpents… vous découvrons pourquoi ils ont 3 poumons, pas de paupière et un zizi en en deux parties…. comment ils avalent des proies plus grosses qu’eux et comment ils se reproduisent !

Françoise Serre Collet, herpétologue, spécialiste des amphibiens et des reptiles, nous raconte tout sur les serpents !

Françoise Serre Collet est l'auteur du livre Dans la peau des serpents de France paru aux éditions Quae,

Dans la peau des serpents de France