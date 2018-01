Sainte Geneviève et le peuple Palawan dans La Curiosité

publié le 18/01/2018 à 13:00

Première partie : Sainte Geneviève 1er maire de Paris

On vous présente le premier maire de l’histoire de Paris… c’était une femme !

Sainte-Geneviève, son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant Paris et la France lui doivent beaucoup...

Découvrons Sainte Geneviève avec l’historienne Amélie de Bourbon Parme dans le Parisien/Aujourd’hui Week-end en partenariat avec RTL.



Le Parisien Week-End

Deuxième partie : Le peuple des îles Palawan

Les Taw Batu. Ils vivent sur l’île de Palawan, aux Philippines. Ce sont des nomades, des chasseurs-cueilleurs…ils vivent dans une vallée où ils cultivent le riz, où ils s’abritent dans des grottes escarpées pendant la mousson. Un peuple qui perpétue des traditions vieilles comme l’humanité que nous découvrons avec le photographe Pierre de Vallombreuse.

à voir : l'expo photo Le peuple de la vallée au musée de l’homme jusqu’au 2 juillet.

