Saint-Valentin : Real-PSG, "Harem" ou cuisine... Les prime-times s'affrontent

publié le 14/02/2018 à 19:02

Il y a des soirs plus compliqués que d'autres si 20h50 est le coup de sifflet d'une lutte acharnée pour le contrôle de la télécommande dans votre foyer. En ce mercredi 14 février 2018, les chaînes de télévision ont alignés sur la ligne de départ des programmes extrêmement différents pour assurer un maximum de conflits dans les salons de France.



Si vous comptiez profitez de la Saint-Valentin pour une douce soirée romantique loin des hurlements de votre fan de foot préféré(e), ce pourrait être mission impossible. Un match au sommet va être diffusé en exclusivité sur beIN Sports (15 euros par mois sans engagement) : Real Madrid - Paris Saint-Germain. Le spectacle promet d'être au rendez-vous et beaucoup bouderont les dîners romantiques au restaurant pour se précipiter dans un bars ou chez des amis abonnés. Si tout le monde adore le foot à la maison en revanche, préparez vous pour une soirée animée.

Coïncidence ou non, TF1 continue la diffusion de sa série américaine Blacklist dont l'épisode du soir est baptisé "Le Harem". "Tout un programme" vous pourriez vous dire ? Il n'en n'est rien. L'héroïne Liz va devoir infiltrer un groupe de voleuses qui se font appeler "Le Harem". Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il n'y a rien de sensuel dans cet épisode qui promet comme chaque semaine son lot de frisson et d'action.

Pour regretter la soirée au restaurant

France 2 célébrera le retour de sa série Lebowitz contre Lebowitz avec un épisode nommé "Bébé blues". Un épisode inédit qui sera suivi d'une rediffusion. M6 ne change pas non plus sa programmation et proposera un nouvel épisode de Top Chef. Les cuistots devront réinventer les pêchés mignons des chefs (qui sont loin d'être de grands plats gastronomiques) et cuisiner pour le grand Marc Veyrat.



Si vous avez choisi le plateau télé contre un bon restaurant avec votre Valentin ou votre Valentine, préparez vos arguments parce que ces bons plats à travers l'écran pourraient bien faire resurgir quelques conflits.



Du côté des programmations thématiques "amour", notons : Coup de foudre à Jaipur et Coup de foudre à Paris sur TF1 Films, Joséphine ange gardien avec un épisode "Trouvez-moi le prince charmant" sur TFX ou un Grand Bêtisier de la Saint-Valentin sur C8. France 5 fait le pari de la contre-programmation avec un documentaire sur la mécanique du burn-out tout comme France 3 avec Des Racines et des Ailes entre le Lot et la Dordogne.