Saint-Valentin dans la Curiosité

publié le 13/02/2017 à 18:00

L'histoire de la Saint-Valentin

Demain, c’est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Au programme : des billets doux, des déclarations d’amour, des dîners aux chandelles, et des cadeaux pour celui ou celle qu’on aime....mais pourquoi spécialement à cette date ? Et puis, qui est ce Valentin ?

Une tradition et une fête commerciale que nous raconte Pierre Baron, notre consultant en histoire

Hommage à Henri Salvador

Henri Salvador a disparu il y a 9 ans jour pour jour et nous aurions fêté son 100ème anniversaire cette année.

On vous raconte ses rencontres avec Ray Ventura et Boris Vian mais aussi comment il est devenu une star du petit écran....

On redécouvre ses plus belles heures avec l’homme radio de Serge Le Vaillant et Laurent Jérôme, programmateur à RTL et ami d'Henri Salvador.

Serge Le Vaillant est l'auteur du livre Henri Salvador : l'élégance du funambule paru aux éditions Textuel.

Henri Salvador l'élégance du funambule

Les secrets de la Lanterne

On vous emmène dans l’un des lieux les plus secrets de la République, le pavillon de la Lanterne, au cœur du château de Versailles. Résidence des Premiers Ministres puis des Présidents de la république, on la surnomme la garçonnière de la République...La journaliste Emilie Lanez nous raconte pourquoi...

Emilie Lanez est l'auteure du livre La garçonnière de la République publié chez Grasset.

La garçonnière de la République