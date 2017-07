Sade et ornithologie

publié le 12/07/2017 à 12:00

Première partie : Le Marquis De Sade

"Autant de bruit pour une fessée", voilà ce que déclara le Marquis de Sade après la plainte d'une veuve qu'il avait fouetté et costumé en garçon-boucher !



Sade le pervers sexuel, l'écrivain, le philosophe, le dramaturge, le révolutionnaire, ce sont tous ces personnages que va vous faire découvrir Gonzague Saint Bris

Gonzague Saint Bris est l'auteur du livre Marquis de Sade - l'Ange de l'Ombre paru aux Editions Télémaque.



Marquis de Sade - l'Ange de l'Ombre

2ème partie : Les oiseaux de bords de mer

On part en bord de mer on va pêcher mais dans les airs ! On part à la découverte des mouettes des goélands et des cormorans avec l'ornithologue Philippe Dubois qui va tout nous dire sur les oiseaux de bord de mer.

à lire Petit atlas des oiseaux de bord de mer paru chez Delachaux et niestlé.



Petit atlas des oiseaux de bord de mer