Rugby et George Sand dans La Curiosité

publié le 08/02/2018 à 12:27

Première partie : L'histoire du rugby

Alors que le tournoi des 6 nations vient tout juste de débuter, nous partons à la découverte des origines de ce sport.

Le Rugby a-t-il été inventé dans la ville de Rugby en l’Angleterre ?

Se jouait-il avec des équipes de quinze joueurs ?

Les règles ont elles évolué ?

Toutes les réponses avec notre invité le journaliste Frédéric Viard.





à lire : Le rugby pour les Nuls publié chez First

Le rugby pour les Nuls

Deuxième partie : Les 1001 vies de George Sand

Qui était George Sand, cette femme singulière qui s’habillait en homme, fumait comme un homme, écrivait sous un nom d’homme, et fit scandale par son mépris des tabous, son indépendance, et cet esprit de liberté qui annonçait le féminisme dont elle fut le chantre précurseur.

Ses idylles ont défrayé la chronique : Musset, Chopin… On connait moins ses autres liaisons : l’actrice Marie Dorval, l’avocat révolutionnaire Michel de Bourges…

Notre invitée Geneviève Chauvel s’est penchée sur l’histoire et la vie amoureuse de cette grande romancière.

à lire : Le Roman d’amour de George Sand publié chez De Borée.



Le Roman d'amour de George Sand