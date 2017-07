Routiers et Edgar Hoover

publié le 18/07/2017 à 12:00

Première partie : Les restos routiers

Avez-vous déjà mangé dans un relais-routier ? Vous savez, ces restaurants au logo rouge et bleu qui jalonnent le bord de nos nationales et proposent une cuisine familiale, savoureuse pour un rapport qualité prix imbattable. Quand et comment sont-ils nés ? Comment survivent-ils aujourd'hui alors que beaucoup de nationales sont déviées ? Qu'y mange-t-on ?



La réponse avec nos invités : la styliste culinaire Isabel Lepage, le rédacteur en chef du magazine Les Routiers, Thierry de Saulieu et Christiane Thénot du Relais Vosgien à Saint-Pierremont en Lorraine.

Isabel Lepage est l'auteur du livre Les meilleurs recettes Les routiers, photographies de Louis-Laurent Grandadam, paru chez Tana Editions.

Les meilleurs recettes Les routiers

2ème partie : Biographie d'Edgar Hoover

John Edgar Hoover n’était pas seulement le patron incontesté du FBI pendant près d’un demi-siècle. C’était aussi une figure fascinante qui dans l’ombre a tiré les fils des marionnettes des hommes politiques des États-Unis...ce soir, nous explorons sa face cachée...

Marc Dugain est le réalisateur du film adapté de son best-seller La malédiction d'Edgar.



la malédiction d'Edgar