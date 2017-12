Rock et repas de rois dans La Curiosité

publié le 22/12/2017 à 14:00

Première partie : Dictionnaire amoureux du rock

Il aime le rock, il l’a vécu et nous raconte ses meilleurs moments dans la curiosité, Antoine de Caunes nous raconte le rock



A lire :Dictionnaire amoureux illustré du rock aux éditions Gründ



Dictionnaire amoureux illustré du rock

Deuxième partie : à la table des rois

On se fait plaisir juste avant le réveillon, on vous invite à la table du Roi ! Louis XV, et la Pompadour, Louis XVI et Marie-Antoinette, Napoléon et Joséphine…trois règnes, trois femmes qui ont inventé l’art de la table à la Française et que l'on découvre avec la journaliste Michèle Villemur.

A lire : Conversations gourmandes publié aux éditions du Cherche Midi

Conversations gourmandes