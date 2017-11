Richard Anconina dans A La Bonne Heure

publié le 23/11/2017 à 12:30

Le premier volet Stars 80, avait attiré près de deux millions de spectateurs lors de sa sortie en 2012. Le long métrage avait également rassemblait 5,7 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion sur TF1 en 2015. Fort de ce succès, Thomas Langmann récidive aujourd'hui en réalisant Stars 80, la suite, avec Patrick Timsit et Richard Anconina. Le film sortira au cinéma le 6 décembre prochain.

"Stars 80, la suite" de Thomas Langmann avec Richard Anconina

L'histoire : Quatre ans maintenant que Stars 80 remplit les salles, le burn out n'est pas loin... Les chanteurs partent pour une semaine au ski bien méritée quand leurs producteurs Vincent (Richard Anconina) et Antoine (Patrick Timsit) découvrent qu'ils ont été escroqués par leur directeur financier : ils ont 30 jours pour rembourser leur dette avant liquidation. Leur seule solution : organiser en urgence LE concert du siècle, avec de nouvelles stars internationales. Comment y parvenir quand on est sur la paille, qu'on doit le cacher aux chanteurs de la troupe, et que Jean-Marc Généreux débarque pour les coacher ? Vincent et Antoine vont devoir sortir leurs plus beaux coups de bluff pour mener à bien ce projet insensé.

Découvrez la bande-annonce du film :

> "Stars 80, la suite" - Bande-annonce

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

