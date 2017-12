Retour sur la carrière de Johnny Hallyday avec les Grosses Têtes

publié le 07/12/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui trouve qu'on en fait beaucoup autour de ce Jean-Philippe Smet, c'était pas Johnny Hallyday non plus.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui chante "Ma gueule" quand il va voir son chirurgien esthétique.

…JeanFi Janssens



Une Grosse Tête qui comme Johnny son prénom suffit pour l'identifier.

… Fabrice



Une Grosse Tête qui n'est pas une star du rock mais du "chat-chat-chat".

… Philippe Geluck



Une Grosse Tête qui était le filleul de Claude François mais peut quand même répondre à toutes les questions sur Johnny.

…Florian Gazan



Une Grosse Tête qui trouve que toutes les nécros de Johnny sont nulles puisque ce n'est pas lui qui les avaient écrites.

… Pierre Bénichou

Laurent Ruquier

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !