Retour du footballeur Pierre Bouby

publié le 30/05/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui a priorité dans tous les Carrefours.

… Michèle Bernier



Une Grosse Tête qui chante comme il respire mais on espère qu'il respire mieux qu'il ne chante.

… Christophe Beaugrand



Une Grosse Tête steward qu'on surnomme "la sommation" parce qu'il a souvent dû tirer en l'air.

… JeanFi Janssens



Une Grosse Tête qui pourrait reprendre son rôle de "l'une chante, l'autre pas" avec Christophe Beaugrand.

…Valérie Mairesse

Une Grosse Tête qui est le seul à être sur les photos de Thomas Pesquet qu'il prend depuis l'espace.

… Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui se maintient en ligue 2 au football et en ligue 1 à la radio.

… Pierre Bouby



Pierre Bouby

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !