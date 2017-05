Retour du Bénichou-show !

publié le 04/05/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui samedi au Théâtre Antoine rendra définitivement ses robes de Folle Amanda.

…Michèle Bernier



Une Grosse Tête qui préfère un bon ébat qu'un mauvais débat.

… Marcela Iacub

Une Grosse Tête qui depuis hier soir a comme un doute sur les blondes à forte poitrine.

…Elie Semoun



Une Grosse Tête qui a préféré regarder le match Monaco-Juventus plutôt que le débat Maniaco-Juvénile.

…Florian Gazan



Une Grosse Tête qui après 2h30 de débat a fait un bilan: il a mangé 4 pizzas, 8 paquets de chips et 5 cônes glacés.

… Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui aurait pu animer le débat le seul problème c'est qu'il aurait plus parlé que les candidats.

… Pierre Bénichou



