Repas gourmand et les baisers dans La Curiosité

Noël 2015 : ces ingrédients et recettes auxquels vous n'auriez pas pensé pour le repas du réveillon

publié le 29/12/2017 à 13:00

Première partie : Repas gourmand à la Française

Saumon, huîtres, bûche, champagne...Vous êtes peut-être en train de vous demander ce que vous allez cuisiner pour le réveillon, quels produits choisir ! On vous aide à composer le repas gourmand à la française grâce à notre invitée Marie-Hélène Baylac.

Marie-Hélène Baylac professeure, agrégée d'histoire et passionnée de cuisine publie un livre hommage à la gourmandise Un repas gourmand à la française aux éditions Omnibus.



Un repas gourmand à la française

Deuxième partie : L'histoire des baisers

Mais pourquoi, on s'embrasse? Depuis quand ? A quoi sert le bisou ? Est-ce qu'on s'embrasse ailleurs dans le monde pour se dire bonjour? On y répond avec Alexandre Lacroix, écrivain et directeur de la rédaction de Philosophie Magazine.

à lire : Contribution à la théorie du baiser aux éditions J’ai lu



Contribution à la théorie du baiser