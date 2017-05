Renards dans la Curiosité

publié le 11/05/2017 à 19:30

Les hommes du Président

Dimanche dernier, Emmanuel Macron, 39 ans, est devenu le 8e président de la Ve République… dimanche prochain, il sera investi après la passation des pouvoirs, une journée très protocolaire et symbolique dont Gaëtane Morin,chef de service au Parisien Magazine-Aujourd’hui en France, nous révèle les coulisses.

Le Parisien magazine du 12 mai 2017

Quelles catastrophes naturelles demain ?

On se projette dans quelques années ou quelques décennies pour savoir ce que la nature nous réserve au rayon catastrophe. Séisme, éruption volcaniques, tempêtes, et inondations au programme...

L'Etna va-t-il se réveiller? La Californie et Los Angeles vont-elles être englouties par le Big One? Et la ville d’Istanbul, peut-elle être rayée de la carte? On se projette dans l'avenir pour se préparer aux catastrophes naturelles avec François-Dominique de Larouzière, géologue et directeur scientifique de Vulcania.



Le volcan Tungurahua en Equateur le 1er février 2014. Crédit : STR / AGENCIA API / AFP

Les renards

On part à la découverte d’un animal sauvage, le renard, chassé, craint, on le dit vecteur de maladie, croqueur de poule, qui est-il vraiment ? A quoi lui sert cet odorat 400 fois plus puissant que le nôtre, comment élève-t-il ses petits, comment aident-ils les agriculteurs et pourquoi ont-ils investi nos villes ?

« Mieux connu, il sera bien vu » c’est le slogan du colloque organisée par l’association pour la protection des animaux sauvages les 12 et 13 mai à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris, on découvre ensemble les renards avec la directrice de l’association pour la protection des animaux sauvages, Madline Reynaud et Marc Giraud,